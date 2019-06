Nuovo modulo per il Napoli: 4-2-3-1 da sogno! Lozano, James e Insigne dietro Icardi. C'è un addio di lusso [GRAFICO GAZZETTA]

Nuovo modulo Napoli - Quello che viene strutturato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è un 4-2-3-1 da sogno per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, dovesse avere realmente questo undici a disposizione per la prossima stagione, lotterebbe sicuramente per lo scudetto e anche per qualcosa di pià dei gironi di Champions League.

Nuovo modulo Napoli: non c'è Allan

Partiamo dalle esclusioni, Allan non è presente nel centrocampo azzurro formato da Zielinski e Fabian Ruizi. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano è destinato alla cessione. Per il resto sarebbe strutturato così: