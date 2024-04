Nuovo Kim, il Napoli prepara l'assalto grazie al consiglio di Calzona

Calciomercato Napoli - Alla ricerca del nuovo Napoli c'è anche il profilo di un difensore centrale che dopo l'addio di Kim ha lasciato il vuoto in quella zona di campo. Tanti i nomi, ma uno giusto potrebbe arrivare proprio dall'Olanda, anche se è di Nazionalità slovacca: si tratta di David Hancko.

Calciomercato Napoli: David Hancko perl a difesa

26 anni per David Hancko che è considerato per molti uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo anche se da anni gioca in Olanda con il Feyenoord che lo valuta intorno ai 30 milioni di euro e che non vorrebbe liberarsene visto anche il lungo contratto. Ma di fronte ad un'offerta del Napoli, consigliato da Calzona che ha con lui nel giro della Nazionale il giocatore che è un centrale ma col vizio del gol (4 gol con la Slovacchia in quasi 40 presenze) e la media di 4 gol a stagione col club. Il Napoli non può permettersi di sbagliare ancora colpo in difesa e può pensare a David Hancko che è un difensore completo: veloce, forte fisicamente, bravo con i piedi e duttile visto che può giocare anche da terzino sinistro. Considerando che è di piede mancino sembra essere proprio il profilo giusto per il Napoli che verrà.