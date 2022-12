Nuovo DS Juventus: per Marotta, Giuntoli e Del Piero al momento non c'è spazio, la situazione

Calciomercato Juventus - Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, al momento in casa Juve si pensa al nuovo CdA e non al prossimo direttore sportivo:

"Per Marotta, Giuntoli e Del Piero al momento non c'è spazio, ma da giugno le cose potrebbero cambiare, anche nel ruolo di ds. Intanto anche la squadra è tornata a lavorare alla Continassa, dopo le due amichevoli vincenti contro Arsenal e Rijeka".

