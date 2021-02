Nuovo direttore sportivo Napoli, Il Mattino: salgono le quotazioni di Petrachi, le ultime

Calcio mercato Napoli le ultimissime. L'edizione on line de Il Mattino propone un focus sulla figura del direttore sportivo della Ssc Napoli. Secondo il quotidiano il rapporto tra il presidente De Laurentiis e Giuntoli si è fortemente incrinato in questi mesi a causa dei negativi risultati. Filtrano accuse su operazioni di mercato sbagliate ancorché costose, però il dirigente è stato chiaro pochi giorni fa: «Ho la fiducia della proprietà e ho un contratto per altri tre anni». Se volete, pagatemi e mandatemi via.

Mercato Napoli, Petrachi nuovo ds?

La domanda de Il Mattino: andasse via Giuntoli a fine anno, chi potrebbe arrivare a guidare l'area tecnica? Il patron - secondo il quotidiano - ha fatto un pensiero su Benitez che però vuole continuare ad allenare e allora salgono le quotazioni di Gianluca Petrachi, già direttore sportivo di Torino e Roma. Un duro, un competente.