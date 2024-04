Nuovo allenatore Napoli: like di Gollini a un post, indizio sui social? | FOTO

Calciomercato Napoli - Prossimo allenatore Napoli, spunta il possibile e clamoroso indizio di mercato con protagonista un calciatore azzurro che ha messo 'like' sui social alla notizia che accostava un nuovo allenatore alla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Nuovo allenatore Napoli: indizio di Gollini su Pioli?

Napoli - Ci sono delle importanti notizie di mercato per quello che può essere il prossimo allenatore del Napoli dall'estate in poi. Esce fuori la notizia di "Cronache di Spogliatoio" che parla della possibilità di vedere Stefano Pioli come allenatore del Napoli per la prossima stagione, ora che con il Milan sembra ai titoli di cosa. Sui social, alla notizia, spunta il like di Gollini al post. Possibile indizio di mercato?