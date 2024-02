Nuovo allenatore Milan: c'è anche l'ex Napoli in lista

Calciomercato - Girandola di allenatori pronti a cambiare tutto in Serie A. C'è anche il Milan che dirà addio a Pioli per un nuovo allenatore e per questo motivo parte la caccia al sostituto, piace anche l'ex Napoli.

Sarri e Spalletti

Nuovo allenatore Milan: la scelta sull'ex Napoli

E' sempre più certo il cambio di Stefano Pioli che saluterà il Milan a fine stagione e parte la caccia al nuovo allenatore per il club rossonero. Ci sono importanti novità che riguardano il cambio in panchina che andrà a fare il Milan che pensa anche a Maurizio Sarri come allenatore per il futuro.

E' attualmente incerto proprio il futuro dell'attuale tecnico della Lazio, sull'ex Napoli, oltre al Milan, come svelato da Il Messaggero, c'è anche la Fiorentina interessata. Decisivi i prossimi mesi per capire chi allenerà Sarri in Serie A dopo che sarebbero sorti dei problemi negli ultimi mesi sulle strategie con il presidente Claudio Lotito della Lazio.