Nuovo allenatore Juventus, Paratici è volato a Londra: c'è Sarri nel mirino

Ultimissime sul mercato Juve - Il prossimo allenatore della Juventus è ancora un rebus, anche se al momento il favorito resta Maurizio Sarri. La finale di Europa League rallenta tutto, ovviamente.

Nuovo allenatore Juve 2020, il ds Paratici vola in Inghilterra: missione per Sarri e Pochettino

E la Juventus non può procedere a fari accesi. Ma ieri Fabio Paratici, dirigente della Juventus, è volato a Londra in missione per trovare la prossima guida tecnica dei bianconeri. Lì abita Maurizio Sarri, che come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è ancora il favorito. Ma sullo sfondo resta Mauricio Pochettino del Tottenham.