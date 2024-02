Nuovo allenatore Bari: la scelta di De Laurentiis

Ultime notizie calcio - Il Bari di De Laurentiis non vive un momento facile ed è pronta a cambiare ancora una volta allenatore. Tanti i nomi accostati alla panchina del club di Serie B che si ritrova in una zona di bilico a pochi punti sia dai Playoff che dai Playout. Ecco perché è il momento decisivo della stagione dove si può anche cambiare allenatore a Bari.

Esonero Marino: il Bari cambia allenatore

Dopo il pesante ko contro il Palermo è ormai già pronto l'esonero di Marino a Bari con il nuovo allenatore che sarà annunciato nelle prossime ore. Ci sono due nomi in corsa su tutti con il presidente De Laurentiis che sceglierà l'allenatore del Bari tra Fabio Cannavaro e Moreno Longo. La decisione definitiva può arrivare da un momento all'altro. L'intenzione del club è quella di riprendersi e puntare ai Playoff per questa stagione. Alla fine sembra che la scelta sia caduta però su Fabio Cannavaro dopo l'ultimo incontro di ieri, annuncio in arrivo.