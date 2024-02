Nuovo allenatore Bari, ecco Cannavaro: incontro con i De Laurentiis e oggi con Polito, la situazione

Ultime news calciomercato - Prima Magnani, poi Marino: il Bari potrebbe davvero puntare sul terzo allenatore della stagione, in un'annata difficile per la famiglia De Laurentiis che in questa stagione ha dovuto rivoluzionare la guida tecnica di entrambe le squadre di proprietà. La Caporetto di Marino, subentrato lo scorso 9 ottobre a Magnani sulla panchina del Bari, è arrivata sabato sera, dopo il ko 3-0 in casa del Palermo.

E adesso la famiglia De Laurentiis col DS Polito valutano il cambio in panchina al Bari e come nuovo allenatore in pole position c'è Fabio Cannavaro. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"La famiglia De Laurentiis ha convocato nella giornata di ieri Fabio Cannavaro a Bari per un colloquio esplorativo. L'ex difensore lo scorso anno è subentrato in corsa alla guida del Benevento, ma senza riuscire a salvare la squadra del presidente Vigorito sprofondato in serie C. Si vedranno in giornata Polito e Cannavaro. Quella di Bari potrebbe diventare l'occasione per il rilancio. Cannavaro, che nei mesi scorsi è stato anche accostato alla panchina del Napoli dopo l'esonero di Rudi Garcia e prima dell'arrivo di Walter Mazzarri, sarebbe pronto a prendere la guida del Bari con l'obiettivo di puntare alla zona playoff. L'alternativa più logica poteva essere richiamare Mignani, ma fino alla serata di ieri l'ex allenatore del Bari non ha ricevuto segnali dalla dirigenza".