Novità Spinazzola-Buongiorno, SKY: il Napoli conta di chiudere entro 24-48 ore! Le ultime

Calciomercato Napoli, annuncio importante in diretta a SkySport: novità importanti sul fronte entrate per garantire ad Antonio Conte i primi rinforzi in vista del ritiro di Dimaro. 

 

Come riferito da Gianluca Di Marzio a ‚ÄėSpeciale calciomercato‚Äô, ci sono due operazioni in in ballo che la societ√† azzurra conta di chiudere tra domani e dopodomani. La prima riguarda Spinazzola che il Napoli ha ormai in pugno dopo essersi avvicinato alle richieste economiche del giocatore per un contratto di due anni. L‚Äôaltro √® Bungiorno perch√© domani ci sar√† un incontro importante con l‚Äôentourage per cercare di trovare l‚Äôintesa col calciatore. Una volta ottenuta questa, si andr√† poi da Torino a provare a chiudere la questione‚ÄĚ.¬†