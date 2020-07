Non solo Osimhen, possibile doppio colpo dal Lille? CorSport: nel maxi-affare potrebbero rientrare altri due calciatori

Ultime notizie calcio Napoli - A rallentare la chiusura dell’affare Osimhen è la trattativa tra Napoli e Lille, come racconta il Corriere dello Sport:

"All’inizio ha sparato alto, partendo da una richiesta di 80 milioni, poi ha abbassato le pretese fino ad un range tra i 50 e i 60 bonus compresi. Senza contare il cartellino di Adam Ounas, che potrebbe rientrare in un maxi-affare che oltre a Osimhen potrebbe contemplare anche Gabriel Magalhaes, ventiduenne centrale brasiliano individuato come prima scelta nel caso in cui Koulibaly dicesse addio"