Non solo Manolas, Repubblica: Giuntoli e Raiola hanno discusso anche di Insigne e Lozano, i dettagli

Non solo Manolas, secondo l'edizione odierna di Repubblica tra Raiola e Giuntoli si è parlato anche di Lozano e Insigne: "Una full immersion per definire Kostas Manolas al Napoli. L’intesa con la Roma è stata trovata, ma serve l’accordo definitivo con il difensore centrale greco sull’ingaggio, poi si potranno organizzare le visite mediche. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e Mino Raiola, agente del giocatore, stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli per Manolas, pronto a firmare un contratto quinquennale. L’incontro a Montecarlo è servito pure per capire i possibili scenari su Lorenzo Insigne e Hirving Lozano, una doppia trattativa che può decollare soltanto in caso di partenza del capitano. È il momento decisivo, dunque, del mercato del Napoli, a meno di una settimana dalla partenza per il ritiro a Dimaro- Folgarida"