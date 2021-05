"Non siamo interessati a Fabian". L'Atletico Madrid si sfila? Tuttosport: il Napoli propone il rinnovo, le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha la necessità di sistemare il rosso in bilancio e potrebbe cedere due-tre pezzi pregiati della rosa secondo Tuttosport. Il primo è Kalidou Koulibaly, mentre per il centrocampista Fabian la questione è più articolata.

"Il Napoli gli ha proposto un rinnovo a tre milioni stagionali più bonus, mentre il suo entourage vorrebbe che percepisse lo stesso stipendio di Mertens (4.5 milioni l’anno). Non sarà accontentato. Per ora non ci sono offerte per lui perché l’Atletico Madrid ieri ha risposto con un messaggio perentorio del direttore sportivo Andrea Berta: «Non siamo interessati a Fabian Ruiz»"