Adam Ounas destinato a lasciare il Napoli in queste settimane. L'attaccante algerino è stato protagonista insieme agli altri azzurri degli autografi e dei selfie coi tifosi partenopei a Castel di Sangro. Sui social circola questo video in cui Ounas risponde a dei quesiti sul mercato da parte dei tifosi che gli chiedevano di restare: "Non ci posso fare niente!".

