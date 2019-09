Nodo clausola per Zielinski, Il Mattino: il Napoli vorrebbe cancellarla o in alternativa alzarla a 90mln, l'intesa non è totale

C'è un altro tavolo aperto da tempo dal Napoli sui rinnovi contrattuali ed è quello con Piotr Zielinski, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino:

“Bolek, il suo manager, nei blitz di primavera aveva strappato diversi sì alle sue richieste. E la fumata bianca sembrava davvero imminente: in effetti, non pare ci siano intoppi all'annuncio anche se l'unico nodo riguarda la clausola. Quella attuale è di 65 milioni di euro che il manager del polacco non vuole ritoccare. Il Napoli vorrebbe cancellarla o in alternativa alzarla a 90 milioni. Ed è l'unico punto su cui l'intesa non è totale”