Notizie calcio. James Rodriguez chiude la porta ad un possibile ritorno al Real Madrid con Carlo Ancelotti. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore colombiano che, come riporta AS, declina il ritorno alla merengues:

"Tornare a Madrid con Ancelotti? Non so, non credo. Vediamo se restare un anno ancora qui a Liverpool, all'Everton sto bene".