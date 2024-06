Niente Osimhen, Sky DE - Chelsea su Beier dell'Hoffenheim: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - La redazione di Sky Sport DE, con un tweet di Florian Plettenberg, svela il nuovo obiettivo del Chelsea che abbandona la pista Osimhen:

"Chelsea, interesse concreto per Maximilian Beier. Il Chelsea ha raccolto informazioni sul 21enne attaccante dell'Hoffenheim negli ultimi giorni. Beier ha una clausola rescissoria di circa € 30 milioni + stipendio e compenso. 16 gol e 3 assist in questa stagione della Bundesliga.

Per lui spingono diverse squadre della Premier League. Anche il Leverkusen lo ha nella sua lista. Vuole lasciare l'Hoffenheim solo se tutto va davvero alla perfezione. Intendiamoci, il Chelsea in questo momento non è in pole position".