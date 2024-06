"Nel mio Napoli saresti protagonista e ancora più forte, allestiremo una squadra da vertice". Tuttosport svela il dialogo Conte-Buongiorno

Calciomercato SSC Napoli - Un po’ come quando giocava, ad Antonio Conte vengono meglio i tackle rispetto ai dribbling. Ieri quando gli han chiesto di Alessandro Buongiorno, ha persino provato a sgusciar via con parole di facciata come racconta Tuttosport.

Calciomercato Napoli, Tuttosport svela il dialogo Conte-Buongiorno

«Girano tanti nomi, cercheremo di trovare il profilo migliore rispettando determinati parametri. In difesa cercheremo di fare qualcosa, sia dal punto di vista tattico che degli uomini. Questo deve essere chiaro». Vabbé. Pretattica spinta, strategica da parte di Antonio Conte.