Negro, l'agente: "Cessione dal Napoli al Pontedera? Siamo alle battute finali"

Tra i giovani di prospettiva che stanno tenendo vivo il mercato, c'è sicuramente Antonio Negro, di proprietà del Napoli. I microfoni di Tuttomercatoweb.com, anche per un punto generale sulla Serie C, dove probabilmente approderà il giocatore, hanno contattato il suo agente, Gianfranco Cicchetti.

Nuova composizione dei gironi: che Serie C sarà?

"Il girone C è assolutamente pazzesco, una sorta di B2, con piazze e club che probabilmente non c'entrano nulla con questa categoria. L'aggiunta di Teramo e Ternana a questo raggruppamento lo fa tranquillamente definire 'il girone di ferro', per qualità e blasone delle contendenti. Oltre al Bari, logico favorito, bisognerà fare i conti con Catania, Catanzaro, Teramo, Ternana, Casertana e l'incognita Avellino. Ci sarà sicuramente da divertirsi".

A proposito di giovani, si parla di Negro dal Napoli al Pontedera: è fatta?

"Siamo alle battute finali. Tra i due club c'è accordo, così come tra noi e il club toscano. Nei prossimi giorni dovremmo definire il trasferimento. Negro è un talento di grande prospettiva, la cui carriera aveva preso una piega diversa dalle aspettative iniziali. In Toscana sono certo potrà tornare quel bomber che solo due stagioni fa si era messo in mostra a suon di gol nella Primavera azzurra"