Natan verso l’addio? Non è escluso un ritorno in Brasile, il Napoli valuta un'ipotesi

Calciomercato SSC Napoli - Il brasiliano Natan, arrivato la scorsa estate con il difficile compito di sostituire Kim, non è sicuro di restare come racconta Repubblica.

Conte lo vorrebbe valutare a Dimaro-Folgarida, ma intanto si studiano eventuali soluzioni per un giocatore che ha dimostrato di non essere pronto ad esibirsi a certi livelli:

“Non è escluso neanche un ritorno in Brasile. Piace al Botafogo. Il Napoli valuta anche l’ipotesi del prestito in modo da fargli acquisire esperienza. Tre acquisti e tre uscite. È questo il piano per una difesa nuova di zecca”