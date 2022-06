NapoliMagazine - Mertens-Napoli, belga disposto a spalmare in 2 anni l'ingaggio da 5mln

In base ad indiscrezioni raccolte da "NapoliMagazine.Com", il futuro dell'attaccante belga del Napoli Dries Mertens è ancora tutto da delineare.

Rinnovo Mertens, le ultime

Dal suo entourage filtra che l'attaccante azzurro, miglior marcatore della storia del Napoli, sarebbe disposto a rinnovare con un biennale da 2.5 milioni di euro all'anno, spalmando cosi' l'ingaggio da 5 milioni di euro complessivi in due stagioni. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno prevede un'opzione di rinnovo di un ulteriore anno a 5 milioni (senza bonus aggiuntivi), opzione che il club non sembra intenzionato ad esercitare.

Dopo l'incontro a Palazzo Donn'Anna tra ADL e Mertens i segnali di apertura per il prosieguo del matrimonio all'ombra del Vesuvio erano stati abbastanza chiari. Ora tocca alle due parti venirsi incontro, anche perchè la disponibilità alla fumata bianca da entrambi i lati è abbastanza evidente.