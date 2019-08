Napoli-Werner, dalla Germania: non rinnova col Lipsia, su di lui anche la Roma, spunta una preferenza...

Calciomercato. Il Napoli lavora sul mercato e pensa anche a Timo Werner come fa sapere SportBild.

Calciomercato, il Napoli pensa a Werner

Secondo quanto riferisce SportBild, il Lipsia avrebbe dato un ultimatum a Timo Werner per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2020. Il Lipsia ci sta provando da gennaio e cerca di trovare l'offerta giusta per arrivare al rinnovo, ma se non dovesse arrivare la firma, potrebbe uscire dal progetto tecnico. L’attaccante classe 1996 interessa a Roma e Napoli che hanno bussato alla porta degli intermediari del giocatore, ma anche il Bayern Monaco pensa a lui. Nelle sue preferenze ci sono proprio i bavaresi, anche se non ci sono state offerte ufficiali.