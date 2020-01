Napoli, stamattina visite mediche per Rrahmani: le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, il Napoli oggi chiuderà anche per il terzo acquisto: Amir Rrahmani.

Mercato Napoli, ecco Rrahmani: le cifre

Come infatti assicura La Repubblica oggi in edicola, è praticamente tutto fatto per il giocatore dell'Hellas Verona. Il difensore centrale, capitano della nazionale kossovara, sbarcherà in azzurro sulla base di un'operazione da 12 milioni più 2 di bonus.

Il 25enne firmerà adesso col club azzurro ma resterà in prestito al Bentegodi e sbarcherà all'ombra del Vesuvio soltanto in estate. Il giocatoresosterrà le visite mediche a Villa Stuart già in mattinata, per poi firmerà il contratto quinquennale da 1.8 milioni a stagione.