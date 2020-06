Il Mattino - De Laurentiis negli anni ha cercato di portare al Napoli tre calciatori dell'Atalanta

Calciomercato Napoli - Gasperini sul campo, il ds Sartori sul mercato, Percassi alla parte finanziaria. Il mondo Atalanta strega tutti, come racconta Il Mattino:

“Il Papu Gomez playmaker d'attacco, Ilicic trascinante e Zapata che De Laurentiis aveva pescato in Colombia ma che nel Napoli non è mai esploso. Non è un caso che, in tempi diversi, il patron azzurro li ha cercati per portarli al Napoli. Ma l'Atalanta non è più una squadra che vende per finanziarsi. Il cammino in Champions significa poter contare su introiti di almeno 150 milioni dall'Uefa”