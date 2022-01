Napoli su Tagliafico, CorSport: già è partita una richiesta all'Ajax, l'agente prova a mediare! La posizione degli olandesi

Gli ultimi dieci giorni di mercato, dopo l'arrivo di Tuanzebe per l'addio di Manolas, trascorreranno nell'attesa di risposte da parte di club ai quali il Napoli ha già chiarito le proprie condizioni per chiudere un'operazione.

Calciomercato Napoli

“C’è un rivale che s'è defilato nella corsa a Nicolas Tagliafico, anni 29, terzino sinistro dell'Ajax in cerca di gloria altrove. Il Marsiglia, che lo cercava, ha appena preso Kolašinac. Tra le opzioni più concrete c'è il Napoli, che ha già chiesto al club olandese l'argentino in prestito con diritto di riscatto.

L'Ajax, al momento, è rigido, non accetta questa formula, pretende la cessione a titolo definitivo o di inserire l'obbligo a giugno, il suo agente prova a mediare mentre Tagliafico, contratto in scadenza nel 2023, è in attesa. Sta giocando poco, appena trecento minuti in campionato, e spera di ricevere presto notizie. Lo seguono anche Barcellona e Chelsea”