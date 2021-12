Napoli su Szalai, Gazzetta: gli azzurri puntano a chiudere l'operazione, definita la formula

Il Napoli sta seguendo con insistenza Attila Szalai, 23 anni, ungherese, sotto contratto con il Fenerbahce sino al 2025. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Un difensore in grado di giostrare tra i ruoli di centrale e di terzino sinistro: rappresenterebbe la scelta ideale anche in chiave internazionale. La sua quotazione sta però andando oltre i dieci milioni di euro. Il Napoli punterebbe invece a concludere l’operazione partendo dalla formula del prestito per poi decidere se procedere all’eventuale riscatto"