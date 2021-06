Napoli su Sissoko, il calciatore annuncia: "Sono pronto ad una nuova sfida, è stato un anno difficile al Tottenham"

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa all'acquisto di Moussa Sissoko del Tottenham per la sessione di calciomercato estiva. L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti sta ora cercando di rafforzare la sua squadra e darà priorità al centrocampo. Sissoko è nel radar della Partenopei, dopo cinque anni al Tottenham, il francese ha ammesso che "non chiuderà nessuna porta". Infatti, nelle scorse settimane, a Foot Mercato, Sissoko ha dichiarato: “Questo è il mio quinto anno al club e ho vissuto dei momenti molto belli. Ora, io sono una persona che non chiude nessuna porta. Se si presenterà una nuova sfida, vedremo cosa farò. Ma oggi non chiudo nessuna porta sul mio futuro, perché come ho detto è stato un anno difficile per me al club".