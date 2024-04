Napoli su Santiago Gimenez, ma ci sono altri quattro club: ADL studia un'alternativa

Calciomercato SSC Napoli - Una donna come manager. Mariel Duayhe è agente Fifa e ricoprirà un ruolo di primo piano nella riunione che deciderà il futuro di Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile, 47 gol in 83 partite nel Feyenoord, in corsa per diventare l’erede di Victor Osimhen al Napoli come racconta il Corriere dello Sport.

