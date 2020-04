Napoli su Pinamonti? Gazzetta: Giuntoli sta cercando di capire quale può essere il nuovo crack sul quale investire

Notizie calcio - Uno sguardo sul futuro. Per capire chi potrà essere il centravanti di domani, quello che dovrà far sognare il popolo del San Paolo. Perché dopo Cavani, Higuain e Milik quel ruolo ha una tradizione eccellente nella recente storia del Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Giuntoli con gli osservatori sta cercando di capire quale può essere il nuovo crack sul quale investire. Grande protagonista poco meno di un anno fa al Mondiale Under 20 in Polonia (4 gol in 6 gare), Pinamonti è cresciuto nell’Inter, nella scorsa stagione ha fatto benino a Frosinone, e si sta ripetendo col Genoa anche se i numeri non sono da goleador. Parliamo però di un ventenne dal grande fisico e dalla tecnica più che discreta. Un atleta che presto potrebbe esplodere come sono convinti i tecnici delle nazionali giovanili che lo hanno allenato"