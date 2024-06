Napoli su Leoni, Tuttosport: gli azzurri vogliono chiudere subito e poi prestarlo, ecco quanto lo valuta la Sampdoria

Calciomercato SSC Napoli - Il mercato della nuova Sampdoria ruota almeno per il momento intorno al futuro di Giovanni Leoni. Sul difensore c’è anche il Napoli, come racconta Tuttosport.

Sul golden boy blucerchiato Leoni, difensore classe 2006 riscattato dal Padova poche settimane fa sta provando a tornare con forza il Napoli,

“spingendo per la chiusura dell’operazione già in estate ma col giocatore che resterebbe in prestito un altro anno a Genova per crescere e farsi valorizzare da Pirlo.

La Samp ha però bisogno di monetizzare al meglio per poi muoversi sul mercato in entrata e la concorrenza di Torino, Inter, Juventus, Monaco e Tottenham può scatenare un’asta.

Se prima per Leoni sarebbero potuti bastare anche 4 milioni, ora la cifra può salire a 5/6 milioni. Coi blucerchiati che prendono tempo confidando in un ulteriore rialzo”