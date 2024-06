Napoli su Buongiorno, trattativa estenuante! CorSport: ADL vuole chiuderla in fretta, Cairo sperava in una cosa

Calciomercato SSC Napoli - L’offerta è lì da settimane: trentacinque milioni con i bonus per Alessandro Buongiorno, il difensore che ha stregato il Napoli.

La trattativa con il Torino è estenuante, come racconta il Corriere dello Sport:

“Il Napoli vorrebbe chiuderla in fretta, mentre Cairo sperava che la vetrina dell’Europeo potesse far salire il prezzo del suo giocatore e convincere, perché no, qualche club di Premier a fare un’offerta superiore. Che non è arrivata, almeno per ora. Ma l’Europeo, per l’Italia e per Buongiorno, che non ha ancora debuttato, non è finito, e se ne riparlerà quando il difensore sarà libero da impegni”