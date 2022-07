Napoli su Broja da un anno! Gazzetta svela: è il preferito di ADL, ma è ora o mai più

Il Napoli con la nuova proprietà americana del Chelsea ha aperto un dialogo per arrivare al centravanti anglo-albanese Armando Broja, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Da almeno un anno, il presidente De Laurentiis segue la crescita del centravanti nato in Inghilterra, che ha scelto la maglia dell’Albania:

"A consigliarglielo il ct Edy Reja che lo ha fatto esordire due anni fa. Il Napoli lo aveva identificato come alternativa a Osimhen nel caso per il nigeriano fosse arrivata una proposta “indecente”. Ma ora De Laurentiis sta maturando di prenderlo subito. Perché in Premier si è mosso il West Ham e non solo. Dunque o l’operazione si fa adesso (almeno 25 milioni) o diventerà qualcosa di irraggiungibile per un club italiano"