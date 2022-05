Napoli su Arnautovic, da Bologna: tentato dalla Champions e da un aumento d'ingaggio

Calciomercato Napoli - Tutti sulle tracce di Marko Arnautovic: Milan, Juventus e Napoli, come riferisce La Repubblica edizione Bologna in edicola oggi, seguono l’attaccante croato in vista della prossima stagione.

Mercato Napoli, Arnautovic tentato dalla Champions

Nessuna delle tre società tuttavia pensa al 33enne per affidargli un ruolo da titolare, piuttosto per irrobustire i rispettivi reparti con un profilo che ha dimostrato di avere colpi e personalità. In rossoblu gioca titolare inamovibile, certo, ma il richiamo della Champions League - evidenzia il quotidiano - più la possibilità di strappare un inaggio importante per quello che potrebbe essere il suo ultimo contratto è un'occasione ghiotta. Ecco perché se l'interesse di una delle tre big dovesse concretizzarsi davvero, non sarebbe da escludere affatto un trasferimento del centravanti.