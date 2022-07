Napoli, sfuma Maximiano: è vicino alla Lazio! Le cifre dell'affare con Sarri

La Lazio blinda la difesa. Dopo gli arrivi di Romagnoli, Gila e Casale, è stata definita la soluzione per il portiere. Ormai chiusa l’operazione per portare in biancoceleste Luis Maximiano del Granada, accostato anche al Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli, sfuma Maximiano: è vicino alla Lazio

Ieri la trattativa è arrivata alla conclusione. Il lavoro intensificato a inizio settimana con il Granada è giunto al traguardo:

"Dopo l’intesa con il club spagnolo (valutazione sugli otto milioni partendo da un prestito di due milioni e un diritto di riscatto con l’aggiunta un 20% da riconoscere su un’eventuale rivendita inserita tra alcuni bonus), ieri sera un incontro a Roma per raggiungere l’intesa con gli agenti del 23enne portoghese. Nelle prossime ore verranno fissate le visite mediche per poter mettere Maximiano prima possibile a disposizione di Maurizio Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore. Sarri ha dato il suo ok all’operazione dopo che sono saltate tutte le speranze per poter avere Carnesecchi"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli