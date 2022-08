Napoli-Sassuolo, niente accordo per Raspadori: lunedì nuovo incontro tra le parti!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulla trattativa Raspadori! La Gazzetta dello Sport riporta l'esito dell'incontro di oggi pomeriggio tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: summit all'Acqua Montis di Rivisondoli, l'hotel che ospita gli azzurri in Abruzzo. Il dirigente nero-verde ha raggiunto ADL per trovare una quadra sulla trattativa che potrebbe portare Giacomo Raspadori in azzurro.

Napoli-Raspadori

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe avanzato un'offerta da 30 milioni di euro: cifra non ritenuta adeguata dal Sassuolo, che invece pretende almeno 40 milioni di euro per cedere Raspadori. La stessa cifra chiesta al West Ham per la cessione, poi concretizzata, di Scamacca: in quel caso sono bastati 36 milioni + 4 di bonus, per un totale, appunto, di 40 milioni.

Dunque manca ancora l'accordo tra Napoli e Sassuolo. In ogni caso, l'incontro tra De Laurentiis e Carnevali suggerisce un avanzamento nella trattativa, dal momento che fino ad ora erano stati il ds Giuntoli e l'agente di Raspadori Tullio Tinti a condurre le trattative. Secondo Gazzetta, le parti si sono date un nuovo appuntamento a lunedì.