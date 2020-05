Rinnovo Milik, CdM: chiede lo stesso ingaggio di Insigne e Lozano! Juve interessata, ADL fissa il prezzo

Calciomercato Napoli - Continua la trattativa per il rinnovo di Arkadiusz Milik. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la negozziazione, secondo l'entourage del centravanti, prosegue sulla base che l'ingaggio debba essere equiparato a quello di Lorenzo Insigne e Hirving Lozano.

Milik-Juve, le condizioni di De Laurentiis

E al cospetto di uno stipendio attorno ai 4 milioni di euro, l'ex Ajax accetterebbe anche una clausola da 100 milioni di euro. Sullo sfondo però c'è la Juventus che ha fiutato l'affare data la scadenza del contratto nel 2021. Il Napoli chiede 50 milioni di euro, e la sensazione è che il presidente Aurelio De Laurentiis non abbasserà molto le pretese e non accetterà nemmeno le eventuali contropartite che la Juventus metterebbe sul piatto.