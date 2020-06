Calciomercato Napoli - Arrivano novità per quanto riguarda il contratto di Dries Mertens.

Napoli, è fatta per il rinnovo di Mertens

Secondo i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe uno scambio di documenti in corso tra i legali dell'attaccante belga ed il Napoli per sancire ufficialmente il rinnovo. Confermata la nuova scadenza fino al 2022 con opzione per l'anno successivo. C'è accordo totale, le firme sono ormai in dirittura d'arrivo.