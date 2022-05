De Laurentiis incontra Fabian Ruiz all'Hotel Britannique: rinnovo in vista? | ESCLUSIVA

Ha parlato nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis della 'casa' di Luciano Spalletti, che da quando è arrivato in città soggiorna all'Hotel Britannique. Ed è proprio lì che si trova il numero uno azzurro. Ora arrivano ulteriori notizie su Fabian Ruiz e il Napoli.

Napoli: incontro De Laurentiis Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova all'Hotel Britannique di Napoli (la casa di Spalletti e l'Hotel che sceglie sempre per soggiornare in città). Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nella prima serata di ieri è arrivato Fabian Ruiz all'Hotel (da solo). Il calciatore del Napoli ha incontrato ADL. Infatti, De Laurentiis e Fabian Ruiz sono stati a cena insieme ed è probabile che l'argomento toccato sia stato proprio quello riguardo il rinnovo di contratto dello spagnolo. Il centrocampista ha poi successivamente lasciato l'Hotel Britannique dopo qualche ora.

Calciomercato Napoli: la situazione di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz è in scadenza 2023 con il Napoli e De Laurentiis con il giocatore dovrà fare una scelta. Partire in estate (con il prezzo fissato a 40 milioni di euro circa), prolungare il contratto o rischiare di andare via a parametro zero il prossimo anno. Tutto ancora in fase di stallo, ma presto potrebbero esserci novità riguardo il futuro di Fabian Ruiz con il Napoli.