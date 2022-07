Sportmediaset - Napoli non molla Kim, pareggiata offerta d'ingaggio del Rennes: Diallo più difficile per due aspetti

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, che è però molto vicino al Rennes. Per questo motivo il club di De Laurentiis ha virato su Diallo del Psg.

Kim Min-Jae Napoli

Calciomercato Napoli, ultime su Kim e Diallo

Gli ultimi aggiornamenti su Diallo e Kim arrivano direttamente da Sportmediaset, che evidenziano come resti viva la pista che porta a al coreano del Fenerbahce. Gli azzurri che avrebbero pareggiato l'offerta del Rennes da 2,5 milioni di euro a stagione d'ingaggio per il centrale. L'alternativa è appunto Abdou Diallo del Psg, che al fianco di Koulibaly ha portato il Senegal al trionfo in Coppa d'Africa a inizio anno.

Diallo piace ed è in uscita dal Paris Saint Germain, che però chiede 30 milioni per il cartellino (troppi per De Laurentiis, che non si vuol spingere oltre i 20 che verserebbe per Kim) e, soprattutto, chiederebbe un ingaggio doppio rispetto a quello del coreano, visto che in Francia guadagna circa 5 milioni netti.