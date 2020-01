Napoli regina del mercato invernale: nessuno ha speso più degli azzurri in questo gennaio [GRAFICO]

Ultime mercato Napoli. E' stata una sessione invernale totalmente differente per la SSC Napoli. Come riportato dal sito specializzato Transfermarkt, la società di De Laurentiis è stata la grande protagonista europea del mercato di riparazione. L'arrivo di Gattuso ed un inizio di rivoluzione della rosa, sono costati al Napoli ben 46 milioni in questo gennaio.

Calciomercato Napoli, nessuno come gli azzurri

Gli investimenti dei partenopei non hanno eguali in questo gennaio, con il club partenopeo saldamente in testa a questa speciale graduatoria. Sicuramente un netto cambiamento rispetto al recente assato, che potrebbe portare anche a qualche altro colpo last minute nell'ultima settimana di trattative: da Politano alla punta centrale senza dimenticare il terzino sinistro, il mercato da record del Napoli potrebbe non essere finito.