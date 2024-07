Napoli-Real Madrid, affare fatto! Fabrizio Romano: "Ecco cifre e dettagli di Rafa Marin"

Calciomercato Napoli, tutto pronto per l'acquisto di Rafa Marin! Il difensore classe 2002 del Real Madrid sta per trasferirsi in azzurro e poco fa il giornalista Fabrizio Romano ha rivelato i dettagli del suo trasferimento.

Rafa Marin al Napoli

Per l'acquisto di Rafa Marin, il Napoli pagherà 12 milioni di euro al Real Madrid. Tuttavia, il Real Madrid conserverà una clausola di "recompra" che consentirà al club spagnolo di riacquistare Rafa Marin a 25 milioni di euro nel 2026 oppure a 35 milioni di euro nel 2027.

Da parte sua il Napoli manterrà il diritto di raddoppiare il valore della clausola di riacquisto, pagando altri 10 milioni di euro al Real Madrid. In quel caso, se il club madrileno volesse riacquistarlo, serviranno 50 milioni di euro nel 2026 oppure 70 milioni di euro nel 2027.