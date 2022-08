Raspadori-Napoli, Il Mattino: ultimo rilancio ADL, Tinti lo invita alla calma. La cifra offerta

Calciomercato Napoli, per Raspadori ora o mai più. Il Napoli calcio presenta l’ultimo rilancio, si arrampica a circa 31 milioni di euro. Ieri sera altro contatto tra De Laurentiis e l’ad Carnevali.

Ecco cosa scrive su Raspadori-Napoli l'edizione odierna de Il Mattino

Il Sassuolo aspetta: per l’inizio della prossima settimana vuole la risposta. Forse c’è anche la Juventus pronta a presentare una propria offerta che, però, ancora non ha fatto. Per quest’anno o il prossimo. L’attaccante tentenna, spinge per avere il Napoli subito, ma il suomanager Tinti lo invita a non avere fretta. Anche perché questa scelta, a 22 anni, è decisiva per la sua carriera. Il Napoli sa che l’entourage non può e non vuole fare pressioni sul Sassuolo perché l’ad Carnevali non accetta aut aut.