Raspadori-Napoli, fumata grigia: il giocatore è rimasto malissimo, il retroscena

Calciomercato Napoli, il club azzurro ha il sì di Raspadori: 5 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione. Ma è chiaro che l’intoppo è legato alla valutazione diversa che i due club danno del talento 22enne. Una distanza Napoli-Sassuolo di circa 7 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino l'attaccante della Nazionale campione d'Europa è rimasto malissimo per l’esito del summit:

Né il manager del trequartista, Tullio Tinti, pensa di mettere Carnevali con la spalle al muro. Certo, ognuno era convinto che sarebbe stata l’altra controparte ad accettare le condizioni sul tavolo. Sennò, perché vedersi? E invece, c’è stato un nulla di fatto. Dunque, il Sassuolo ha ribadito la propria posizione: non fa sconti, vuole 35 milioni (più altri 3-5 milioni in bonus di vario tipo) per cedere Jack Raspadori. E De Laurentiis? Il patron ha confermato il suo rilancio: 31 milioni di euro, in due soluzioni.