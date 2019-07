Calciomercato Napoli - Erick Pulgar, centrocampista 25enne del Bologna protagonista anche in Coppa America, rappresenta l'alternativa a Jordan Veretout. Per lui il club rossoblù ha una clausola fissata a 12 milioni, una cifra abbastanza bassa per un giocatore in crescita, ma come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è però ambito da parecchi club, non solo italiani, ma anche spagnoli e inglesi.