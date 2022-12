Napoli, possibile accelerata per Baldanzi! Nel mirino di Giuntoli altri tre giovani: i nomi

Calciomercato Napoli - Non solo Bereszynski, potrebbe esserci spazio per un altro colpo invernale per la società partenopea. Si tratta di un giovane questa volta e in prospettiva per il 2023. Lo rivela Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, i 4 giovani talenti nella lista di Giuntoli

Si tratta di Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell’Empoli di appena 19 anni anni che ha già realizzato due reti in questo campionato e per il quale potrebbe esserci un'accelerata questo inverno. Tuttavia non è l’unico talento nel mirino di Cristiano Giuntoli, anzi: occhi anche su Josh Doig, classe 2002 terzino dell'Hellas Verona, e sui più noti Davide Frattesi e Armand Laurienté.