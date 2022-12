Gazzetta - Il Napoli segue da tempo Ounahi! Voleva bloccarlo già a gennaio, il retroscena

Gli osservatori del Napoli calcio da tempo stanno seguendo Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 dell’Angers, una delle sorprese del Marocco in Qatar. Uno di quei giocatori che potenzialmente possono essere da “box to box”, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, piano Ounahi

"Logico che adesso ci siano attenzioni di club finanziariamente più forti del Napoli. Da cifre al di sotto dei 10 milioni ora il club chiede oltre il doppio. Giuntoli e il suo staff vogliono riflettere per investire cifre così importanti. Prima del Mondiale il Napoli sperava in una operazione che potesse bloccarlo in gennaio per farlo arrivare in estate. Ora con la concorrenza incalzante - ci sono anche Inter e Marsiglia - bisognerà attendere"

