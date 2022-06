Retroscena Ospina, Il Mattino: spunta il vero motivo dell'addio al Napoli

Calcio mercato Napoli, spunta un retroscena su Ospina. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il portiere sudamericano da quando è partito per la Colombia non ha più cercato contatti.

Secondo quanto riferisce il quotidiano il portiere partenopeo avrebbe deciso di trincerarsi dietro un lungo silenzio per alcune diversità di vedute con la proprietà Ssc Napoli. Ecco cosa scrive a riguardo Il Mattino

Lui è rimasto male per il lungo silenzio del club, non ha gradito la scelta di portarlo in scadenza e di non aver ricevuto offerte di rinnovo nel corso della stagione. Nonostante la maglia da titolare. Da qui la scelta sua. Ma anche il Napoli aveva deciso di cambiare. Punterà tutto su Meret: prima di Dimaro potrebbe arrivare persino l’annuncio del rinnovo.