Napoli, offerta rifiutata per Nehuen Perez! Nuovo prezzo: il problema è la "recompra", c'è una scrittura privata con l'Atletico

Calciomercato Napoli, trattativa in corso per Nehuen Perez dell'Udinese! Dal Friuli nuovi aggiornamenti, con il Messaggero Veneto che questa mattina fornisce i dettagli dell'incontro tra i presidenti Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo.

Per lasciar partire il difensore argentino, l'Udinese chiede un'offerta non inferiore ai 20 milioni di euro. Ecco perché - secondo fonti molto vicine al club friuliano - non è stata accettata l'offerta da 17,5 milioni di euro formulata dal Napoli nella giornata di ieri. Il motivo? L'Udinese vuole trattenere Nehuen Perez almeno fino a giugno e sarebbe disposta a privarsene solo in cambio di un'offerta convincente: servono 20 milioni.

E adesso emergono nuovi dettagli sulla trattativa Napoli-Udinese per Nehuen Perez. L'Udinese ci tiene tanto ad alzare la cifra perché l'Atletico Madrid vanta ancora un diritto di recompra sul calciatore argentino, grazie ad un'opzione contenuta nel suo contratto che offre al club madrileno di riacquistarlo per 12,5 milioni di euro entro il 1 luglio 2024. Da parte sua, l'Udinese potrebbe riottenere il cartellino di Nehuen attivando l'opzione da 15 milioni di euro prevista nel 2025.

Cosa può fare il Napoli, dunque? Lo spiega Il Messaggero Veneto: "Il diritto di recompra non inficia la vendita anticipata, ma comporta altri due passaggi: il primo, è legato al placet che l’Udinese dovrebbe avere dagli spagnoli per effettuare la vendita adesso, e il secondo è la percentuale sulla stessa vendita che i bianconeri dovrebbero girare ai Colchoneros, in base alla scrittura privata stilata il 29 luglio 2022".

È chiaro quindi che per privarsi di Nehuen Perez a gennaio, l'Udinese ha bisogno di incassare una cifra congrua che permetta di ripagare una percentuale all'Atletico Madrid senza compromettere la plusvalenza. C'è inoltre da aggiungere che sul difensore argentino ci sono anche Milan e Inter e quindi l'Udinese può sempre sperare di rivenderlo ad una cifra maggiorata nella prossima sessione di mercato.

L'Udinese si è già cautelata con Lautaro Giannetti, ma l'infortunio di Bijol fa sì la cessione di Perez sia una decisione ponderata.