Napoli, offerta per Amrabat e obiettivo Torreira: la chiave con l'Arsenal può essere... Ancelotti!

Calciomercato Napoli - Ingaggiato Gennaro Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis ora è pronto a muoversi anche in sede di mercato. Con una duplice traiettoria: una per giugno, l'altra per l'immediato gennaio. Ecco quanto si legge dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Il Napoli si guarda intorno anche sul mercato, ha presentato un’offerta al Verona di 15 milioni (bonus compresi) per Amrabat che, però, arriverebbe a giugno. Per il mercato invernale la priorità è Torreira, c’è l’idea di sfruttare anche i contatti con l’Arsenal, che dovrebbe chiedere al Napoli di liberare Ancelotti. L’alternativa è Berge del Genk