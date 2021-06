Napoli, occhi su Zaccagni e Lovato del Verona! Ecco i prezzi fissati

Calciomercato Napoli - Matteo Zaccagni resta un obiettivo del Napoli per il centrocampo, ma occhio alla concorrenza come evidenzia il Corriere di Verona oggi in edicola:

Intanto Zaccagni è sempre un obiettivo forte del Milan, mentre Lovato piace ad Atalanta, Napoli e Lazio. La dirigenza dell’Hellas, in ogni caso, non è interessata a ricevere contropartite tecniche. Zaccagni (in scadenza di contratto tra un anno) è valutato 15 milioni di euro, Lovato (legato al Verona fino al 30 giugno 2024) 20 milioni.